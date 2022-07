Ana Furtado deixou a TV Globo após 26 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 19:58

Rio - Ana Furtado comunicou ao público nesta segunda-feira (11) seu desligamento da TV Globo após 26 anos na emissora. Com um texto publicado no Instagram, a apresentadora explicou o motivo para tomar essa decisão e aproveitou para relembrar alguns projetos realizados na emissora.

Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor. Ganhei ainda um presente lindo: o convite do Domingão, que me deu um final quase poético: comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do 'Dança dos Famosos'. Mais eu, impossível!", anunciou. "'Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história'. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo.Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor. Ganhei ainda um presente lindo: o convite do Domingão, que me deu um final quase poético: comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do 'Dança dos Famosos'. Mais eu, impossível!", anunciou.

Ana Furtado ainda agradeceu o carinho que recebeu durante toda a sua trajetória na emissora, seja como apresentadora ou atriz. "Desde o Ponto a Ponto em 1996, do Caça Talentos de 1997, os 8 anos do inesquecível Vídeo Show, novelas, seriados e minissérie. Ou até mesmo nos momentos em que eu, com muito orgulho, fui escolhida para comandar os programas das minhas amigas Angélica, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. O que para mim sempre foi um motivo de orgulho e reconhecimento de meu trabalho. Agradeço demais essa empresa que tanto me deu e que não apenas respeitou esse desejo, mas se mostrou de portas abertas para futuros projetos. Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz... Nos vemos em breve", finalizou.

Nos comentários, a apresentadora recebeu o apoio do marido, Boninho, diretor de núcleo da emissora. "Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!!", escreveu.

Trajetória

Ana Furtado estreou na emissora dançando na abertura da novela "Explode Coração". Na dramaturgia, atuou em "Cara & Coroa" (1995), "Caça Talentos" (1996), "Pecado Capital" (1998), "O Quinto dos Infernos" (2002), "Páginas da Vida", (2006) e "A Dona do Pedaço" (2019). Como apresentadora, teve duas passagens pelo "Vídeo Show" e ficou marcada por substituir os colegas de emissora em suas atrações, entre eles, o "Estrelas", no lugar de Angélica, o "Mais Você", de Ana Maria Braga e o "Encontro", ainda sob o comando de Fátima Bernardes. Entre 2015 e 2022, integrou o elenco de apresentadores do programa "É de Casa" e finalizou sua passagem na emissora com o terceiro lugar no quadro "Dança dos Famosos".