Ex-BBB Gabi Martins se revolta com comentários sobre sua vida amorosaReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 21:17

Rio - Gabi Martins usou as redes sociais para publicar um desabafo, nesta segunda-feira. Em postagem no Twitter, a cantora e ex-BBB se revoltou com o excesso de comentários sobre sua vida amorosa e pediu que os fãs respeitem o momento que vive.

"Tem gente que quer controlar tudo que você faz, quem você fica ou não, até quem eu levo na viagem. Vão cuidar da vida de vocês, eu fico indignada! Estou trabalhando, fazendo minhas coisas, aproveitando minha vida, ficando com quem eu quero… Respeitem isso", declarou a artista.

Gabi ainda criticou a relação que alguns fazem entre as letras de suas músicas e seu relacionamentos, como o término do namoro com o cantor Tierry. "Gente, eu canto sofrência desde meus 14 anos, independente de qualquer pessoa que eu tenha me relacionado. Aprendam a separar isso. Estou feliz, estou leve e vivendo o melhor momento da minha vida. Não vão ser vocês que vão atrapalhar isso", disparou a famosa.

Depois, a ex-participante do "BBB 20" ainda demonstrou apoio a Viih Tube e Eliezer, após a youtuber se defender de ataques que o casal tem recebido na internet . "Deixem a Viih Tube e o Eliezer serem felizes em paz, meu Deus, povo chato, viu", disse Gabi.

