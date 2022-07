Marcos Oliveira - Reprodução/Instagram

Rio - Marcos Oliveira, que interpretou o Beiçola em "A Grande Família", contou que realizará a cirurgia de fístula na uretra. O ator, de 69 anos, está internado no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

"Amanhã estarei me internando no Souza Aguiar para fazer minha cirurgia. Torçam por mim, rezem por mim, que eu preciso muito. Vou passar por mais essa batalha e que eu vou vencer. E quero voltar logo para me recuperar e voltar a trabalhar", afirmou.

Com problemas financeiros, Marcos Oliveira pediu ajuda na web em maio e ganhou o apoio de Tatá Werneck . "Oi, gente, sou eu, Marcos Oliveira, o Beiçola. Estou aqui pra agradecer um monte de gente que está me ajudando e vim esclarecer algumas coisas. Primeiro: a minha cirurgia no particular é muito cara, mais de 200 mil reais, e mais a internação... é bem complicado. Quem está me ajudando nisso é a Tatá Werneck. Ela está vendo tudo, vendo se consegue e tal... Mas independentemente disso, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então as pessoas estão me ajudando. Qualquer valor, não tem problema", disse na época.