André Gonçalves e o irmão, Marcelloreprodução do instagram

Publicado 11/07/2022 12:43

Rio - Marcello Gonçalves, de 48 anos, saiu em defesa do irmão André Gonçalves após o ator passar uma noite preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na última quinta-feira, por falta de pagamento da pensão alimentícia para a filha Valentina, de 18 anos, fruto da relação com Cynthia Benini. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do 'Splash', o artista disse que o marido de Danielle Winits precisaria de 'um milagre' para sair desta situação.

"Mas não estou aqui chorando, pelo contrário, sou desapegado desse mundo material. Infelizmente algumas pessoas acham que dinheiro é tudo. Ledo engano. Há erro? Sim, dos dois lados. Mas creio que não justifica processar o próprio pai, ou mãe", comentou Marcello, que disse ainda que a família ficou abalada com a prisão de André.

"A nossa família anda triste com a situação, mas de cabeça erguida. É melhor focar nos 95% de acerto dele do que nos 5% de algum equívoco por falta de comunicação. Ele vai bem, apoiado por toda a família com IDH africano. Enquanto quem o processa vive outra realidade, infelizmente. Não faço aqui nenhum julgamento, apenas esclareço os fatos. Ele está bem amparado", destacou.

Ao colunista, Marcello disse que ele e o ator são admirados pela família por terem conseguido trabalhar com arte. "Outras gerações, com outra educação, morando em áreas nobre com o IDH inglês, não têm a mesma percepção da nossa realidade. Estamos bem, mas reitero que não ganhamos fortuna na vida. O pouco que se consegue de trabalho dura pouco. Em trinta anos de profissão, conseguimos sobreviver".

Entenda o caso

O artista foi condenado duas vezes a prisão domiciliar no fim do ano passado por dever mais de R$ 350 mil a Valentina, de 18 anos, filha que teve com a jornalista Cinthia Benini, e mais de R$ 100 mil a Manuela, de 22, filha que teve com Tereza Seiblitz.

Para justificar dívida, o ex-advogado do ator, Sylvio Guerra, disse que seu cliente estava desempregado desde 2016. "Ele está desempregado desde 2016 quando foi demitido da Rede Globo após mais de 20 aos de trabalho. Ele tem duas filhas e um filho e as pensões eram descontadas na folha de pagamento do salário dele. Daí, em 2016, quando foi demitido, ele não conseguiu mais honrar as pensões combinadas através de acordos feitos muitos anos lá atrás", ponderou o advogado, em conversa com O DIA.

Já os advogados de Cynthia Benini reforçaram que "desemprego formal, por si, não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos". "O desemprego alegado expressa, apenas, parte da verdade dos fatos, uma vez que, o conjunto probatório se mostrou conclusivo no sentido de que o Apelante vem realizando diversos trabalhos através de contratos por obra certa (...) bem como possui empresa individual no ramo de produções artísticas", dizia documento enviado à imprensa e assinado pela advogada Stella Marys Silva Pereira de Carvalho.

André Gonçalves foi casado com a jornalista Cynthia Benini entre 2002 e 2006. Os dois se conheceram no reality show Casa dos Artistas. Juntos, tiveram Valentina Benini em março de 2003. O ator já era pai de Manuela Gonçalves e Pedro Arthur, frutos de relacionamentos anteriores com as atrizes Tereza Seiblitz e Myrian Rios, respectivamente.