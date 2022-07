Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 11:58

Rio - Após boatos que teria terminado o relacionamento com Neymar Jr., Bruna Biancardi publicou um story no Instagram fazendo um desabafo na manhã desta segunda-feira (11). A influenciadora compartilhou um vídeo descansando na beira de uma piscina e explicou o motivo de seu sumiço das redes sociais.

"Precisava de um tempinho para mim. Espero que entendem. Obrigada por todas as mensagens", escreveu Bruna, usando o anel de compromisso com o jogador.



As especulações sobre uma possível separação do casal começaram depois que o jogador apareceu com alguns amigos em um restaurante em São Paulo sem a aliança. O que também deixou os fãs desconfiados foi o fato dos dois terem parado de postar fotos juntos desde que curtiram a festa junina do craque em sua mansão em Mangaratiba, no Rio, no final de junho.