Allan de Jesus em entrevista ao jornalista Roberto CabriniReprodução de vídeo

Publicado 11/07/2022 08:55 | Atualizado 11/07/2022 09:28

Rio - Ex-empresário de Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, Allan Jesus quebrou o silêncio e concedeu uma entrevista a Roberto Cabrini, exibida no 'Domingo Espetacular', da Record TV. Após o jornalista conseguir autorização na Justiça para exibir os trechos censurados da entrevista do influenciador digital, o ex-agente dele rebateu as acusações e contou como tem sido seus dias.

"Tenho vivido dias de terror, estou andando com medo nas ruas, minha família, meus filhos. Eu nunca censurei, foi uma medida desesperada, porque eu vinha sendo ameaçado constantemente. E me coube naquele momento buscar ajuda", começou Allan, que negou ter roubado Luva de Pedreiro. "Nunca fiz isso".

À reportagem, Luva de Pedreiro disse que 'não podia ser ele'. O influenciador chegou a dizer que Allan o impedia de sair com seus amigos. "Ele sempre fez o que ele quis fazer. Nunca mandei nada. O que existia eram orientações para uma pessoa pública". Em relação ao contrato dos dois, Luva afirmou que o ex-empresário se aproveitou de sua ingenuidade. "Nunca, eu não considero ele ingênuo. Considero ele muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo", comentou Allan.

Segundo o ex-empresário, ele explicou tudo em relação ao contrato para o influenciador e seu pai. Na entrevista, ele ainda mostrou um áudio enviado a Vadinho. Nele, Allan diz que todas as contas seriam prestadas a eles. Logo depois, ele assistiu uma declaração do atual empresário de Luva de Pedreiro, Falcão. O ex-jogador de futsal disse que mantinha contato com o influenciador desde abril. "Eu estava apavorado, com medo de ter que pagar muito dinheiro, tenho medo de retaliação. Não tenho dinheiro", comentou Iran sobre o contato com Falcão.

Allan, então, reagiu: "Não fico surpreso em relação a pessoa que está com ele aqui (Falcão), porque ele afirma que mantinha diálogo com o Iran desde abril dando orientações. Isso é uma questão que vai ser tratada de forma judicial. Uma pessoa entrou em contato direto com o pai do Iran pra oferecer um presente, uma camisa do Falcão autografada, querendo pagar pra ele receber esse presente sem eu saber".

Roberto Cabrini também mostrou detalhes do contrato entre Allan e Iran. No documento consta que Iran tem 45% de participação na empresa 'Luva de Pedreiro Produções Artísticas' e o ex-empresário mais 45%. Os 10% restantes são do influenciador digital Victor Melo, também agenciado por Allan Jesus. "Eu e Iran decidimos que cederíamos 5% cada um para o Vitor Melo. Ele é um criador de conteúdo, além de uma função técnica, de preparação para a internet, era mais uma pessoa para impulsionar Iran para a internet. A participação do Vitor era imprescindível. Foi ele que me indicou o Iran. Não foi oportunista. Foi mais um ativo que fez parte desse processo", comentou Allan.

O ex-empresário de Luva ainda falou sobre o fato de pagar menos da metade do contrato ao influenciador. "Não é injusto. São números que são praticados no mercado", disse ele, que negou ter se aproveitado de Luva. "Jamais. É uma porcentagem que jamais vai ser considerada como aproveitamento". Cabrini rebateu dizendo que os novos empresários do influenciador já alugaram uma mansão para Luva de Pedreiro e informaram que vão pagar mais da metade do contrato ao jovem, que pode chegar até 70%. "Hoje, que é um produto, que cada publicidade gira de 3 a 5 milhões é muito fácil. Quando eu peguei esse produto lá atrás não tinha valor. Hoje pra qualquer empresário, quanto é 30% de cada contrato? Vale a pena? Hoje, você falar que quer receber 30%, consolidado lá fora, que já tem contratos e cifras parecidas é fácil", frisou Allan.

O contrato foi assinado por Allan e Iran em fevereiro deste ano e tem 12 páginas e 34 cláusulas. Uma delas estipula que o rompimento do acordo por parte de Iran acarretará em multa de R$ 5,2 milhões. "O Iran sabia disso. Esse contrato está com a advogada dele desde abril. O que eu expliquei pro Iran foi: é como um jogo de futebol, o jogador assina o contrato com o clube, ele paga uma multa, pra que se ele sair do clube, o clube ser ressarcido", disse o ex-empresário, que confessou que a multa não é bilateral.

Na entrevista, Allan confirma que recebeu propostas dos atuais empresários de Iran. "Recebi e todas elas eu neguei. Proposta para que ele fosse o rosto de empresa, que fosse associado a cassinho, apostas esportivas...". Ele ainda denuncia que foi ameaçado por uma integrante da nova equipe de Luva. "Pra que eu passasse a senha da rede social, a todo o custo, se eu não passasse, eu não sairia dali. Essa pessoa me coagiu, o Iran estava presente, o pai também. Forneci a senha, sem eu ter feito nenhum destrato de trabalho. Era uma pessoa da equipe nova. Até tentei argumentar", disse ele, que não revelou o nome da pessoa. "Fui coagido e ameaçado".

Por fim, o ex-empresário deixou claro que não pretende abrir mão da multa de R$5,2 milhões. "Não tem como. O contrato foi quebrado, preciso ser ressarcido. Não recebi nem o que eu investi, cerca de 180 a 200 mil reais. Não fui comunicado da maneira correta, fui acusado, atacado. Agora, deixo que tudo seja resolvido judicialmente", destacou ele, que não pretende fazer um acordo com Iran. "No momento não".

Entenda o caso

A polêmica entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus começou com uma live no Instagram no fim do mês passado. Na ocasião, o influenciador disse que faria uma pausa na carreira e, logo depois, parou de seguir o empresário nas redes sociais. O site "Metrópoles", então, noticiou que o influenciador possuía apenas R$7500 nas contas. Os valores assustaram os internautas, e muitos questionaram uma falta de transparência de Allan Jesus com o cliente.

Dias depois, Luva revelou que estava sem acesso do WhatsApp e TikTok, o que corroborou para novos questionamentos sobre a relação de Luva com o antigo empresário. Allan Jesus se defendeu das acusações, afirmou que Luva receberia quantia milionária e revelou que vem sofrendo ameaças de morte. O influenciador digital passou a ser assessorado pela agência que cuida da carreira de Falcão. O Rei do Futsal.

No entanto, o ex-empresário ainda alega uma pendência por meio de uma multa de rompimento contratual que, segundo Allan Jesus, é de R$ 5,2 milhões.