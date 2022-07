Nasceu a filha de Karoline Lima e Éder Militão - Reprodução/Twitter

Nasceu a filha de Karoline Lima e Éder Militão Reprodução/Twitter

Publicado 10/07/2022 19:05 | Atualizado 10/07/2022 19:07

Rio - Veio ao mundo neste domingo (10) Cecília, filha de Karoline Lima com o jogador Éder Militão. Em uma postagem no Twitter, o zagueiro do Real Madrid compartilhou o primeiro registro da pequena nos braços da mãe. "Bem-vinda, Cecília, minha filha", anunciou Éder.

fotogaleria O relacionamento de Karoline Lima e Éder Militão chegou ao fim na última semana. A influenciadora ficou incomodada com a ausência do parceiro nas semanas que antecederam o nascimento de Cecília, o jogador esteve em festas nos Estados Unidos e no Brasil antes de retornar para Espanha, onde morava com a ex-mulher.