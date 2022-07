Matheus Pires segue internado após ser diagnosticado com varíola dos macacos - Reprodução/Instagram

Matheus Pires segue internado após ser diagnosticado com varíola dos macacosReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2022 16:37

Rio - Matheus Pires tranquilizou os seguidores após ser internado e ficar de fora da grande final do "No Limite". O ex-participante do reality show foi diagnosticado com Monkeypox, a varíola dos macacos, e não compareceu ao programa. Um dos cinco finalistas, Victor Hugo também não esteve presente nos estúdios após ter contato com o diretor pedagógico.

fotogaleria "O meu caso é aquele em que eu tenho que ficar todo isolado. Por causa, dá para ver, pelas marcas e tem algumas marcas no corpo todo, mas cada dia que passa eu estou um pouquinho melhor. Em breve terei alta para continuar isolado, só que na minha casinha", relatou Pires.

O diretor pedagógico agradeceu a preocupação dos seguidores em uma publicação nas redes. "Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e amor, sigo internado e me recuperando."