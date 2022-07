Grazi Massafera encanta os internautas ao publicar cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 15:42

Rio - As definições de perfeição foram atualizadas com sucesso! É que Grazi Massafera arrancou suspiros dos internautas ao publicar alguns cliques de biquíni no Instagram, neste domingo. A atriz, que está no elenco de 'Travessia', próxima novela das nove, da TV Globo, posou em frente ao espelho e exibiu o corpão sarado. As pernas torneadas da loira e a barriga chapada chamaram a atenção. "Ostentando meu dia de sol", escreveu ela na legenda.

Amigos e fãs de Grazi reagiram as imagens através dos comentários. "Isso é um desacato", brincou Juliette. "Gata", elogiou Adriane Galisteu. "Eita", disse José Loreto. Os seguidores da atriz também se derreteram por ela. "Perfeita", afirmou um. "Corpo de milhões", opinou outro. "Essa mulher é a mais bonita que eu já vi na minha vida", frisou um terceiro.