Bella Campos curte dia de praia com amigos

Rio - Bella Campos aproveitou o domingo (10) para curtir um dia de praia, no Rio de Janeiro. Acompanhada de amigos, a intérprete da personagem Muda, no remake de "Pantanal", escolheu um biquíni preto com detalhes na cor rosa para colocar o bronzeado em dia.

Recentemente, Bella Campos compartilhou com os seguidores os bastidores das gravações do folhetim das nove. Muda, sua personagem, subirá ao altar nos próximos capítulos para celebrar a união com o personagem Tibério, papel de Guito. "Será que a Muda vai casar?", brincou a atriz, mostrando o figurino de noiva em clique tirado em frente ao espelho.

Relatar erro