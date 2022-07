Eliezer e Viih Tube posam juntinhos em Fernando de Noronha - Reprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 13:25

Rio - Eliezer e Viih Tube fizeram a temperatura subir ainda mais em um praia de Fernando de Noronha, neste domingo. No local, os ex-BBBs posaram para fotos no maior clima de romance. O designer, inclusive, aproveitou o momento para tirar uma casquinha de seu 'affair' e deu uma apalpada no bumbum da youtuber. Os cliques foram compartilhados no Instagram pela influenciadora digital.

"Eu tô pensando em você", escreveu ela na legenda. Através dos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos demais", reagiu um. "E essa pegada dele", comentou outro. "Amo vocês juntos", disse um terceiro.