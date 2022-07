Anitta reencontra Mariah Carey - Reprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 12:31

Rio - Anitta viveu um momento pra lá de especial neste sábado na Itália. A Poderosa reencontrou sua ídola, a cantora norte-americana Mariah Carey, durante um desfile da grife Dolce & Gabanna. Na ocasião, as duas chegaram a conversar um pouco. O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais.

Anitta interagindo com Mariah Carey no desfile #DolceGabbana. pic.twitter.com/CcH7GdnEyH — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) July 9, 2022

Vale lembrar que no mês passado Mariah convidou Anitta para uma colaboração musical, após ver um vídeo em que a brasileira canta um de seus sucessos. "Nós temos que fazer uma parceria logo!!", reagiu Mariah, de quem Anitta é fã declarada, nos comentários do vídeo em que a Poderosa canta "Shake It Off" ao lado da rapper Saweetie.

O primeiro encontro de Mariah e Anitta aconteceu em dezembro de 2019 de uma forma despretenciosa. A funkeira estava em uma loja em Aspen, nos Estados Unidos, quando deu de cara com a cantora.