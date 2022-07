Isabella Cecchi será mãe de uma menina - Reprodução/Instagram

Isabella Cecchi será mãe de uma menina Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2022 20:32

Rio - Ex-participante da décima nona edição do 'Big Brother Brasil', da TV Globo, Isabella Cecchi anunciou neste domingo (10) o sexo do bebê que espera. Grávida de uma menina, fruto do casamento com Pedro Ordunã, a estudante de medicina reuniu em seu chá revelação as amigas Carol Peixinho, Munik Nunes e Paula Sperling, também ex-participantes do reality show.