Sofia Liberato relata roubo durante viagemReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 15:21 | Atualizado 10/07/2022 15:23

Rio - Sofia Liberato, de 18 anos, usou o Instagram, neste sábado (09), para contar que foi assaltada nos Estados Unidos. A filha de Gugu Liberato e Rose Miriam estava nos Novo México com o namorado, Gabriel Gravino, de 23, quando um criminoso abriu o carro dos dois e roubou os pertences deles.

"Eu e o Gabriel acabamos de ser roubados aqui no hotel que a gente tava ficando. Roubaram tudo do nosso carro, quando a gente foi ver não tinha mais nada, mas o Gabriel conseguiu pegar os caras antes da polícia chegar. Depois a polícia chegou e a gente conseguiu resolver tudo", explicou a jovem.

Gabriel também relatou o caso em sua rede social. "Aconteceu o que a gente mais temia aqui no Novo México. Simplesmente roubaram celular, bolsa, fizeram a festa no carro. Entraram de madrugada", disse ele, que publicou um vídeo questionando um homem sobre algumas sacolas que apareciam no chão. "Isso é seu? Não, isso é meu. Você abriu meu carro, né?", pergunta Gravino. O homem negou as acusações.

Ao responder algumas perguntas dos internautas, Sofia disse que ficou assustada com o roubo. "Vocês ficaram com medo de estar no Novo México e do assalto?", quis saber um seguidor. A filha de Gugu respondeu: "Do assalto não fiquei com medo, fiquei triste pela ocasião e assustada". "Fiquei nervoso", completou Gabriel.



O apresentador Gugu Liberato morreu em casa, nos Estados Unidos, em 2019, após um acidente doméstico. O comunicador teria completado 63 anos no dia 10 de abril.