Paulo André falou sobre a fama pós-reality - Reprodução/ESPN

Paulo André falou sobre a fama pós-realityReprodução/ESPN

Publicado 10/07/2022 17:00 | Atualizado 10/07/2022 17:01

Rio - Paulo André Camilo, vice-campeão do "BBB 22" participou do programa Bola da Vez, da ESPN, e comentou sobre as oportunidades que surgiram após integrar o elenco do reality show. Na entrevista, o atleta afirmou ter consciência que a fama pode diminuir com o passar do tempo.

fotogaleria "Não posso fechar os olhos para o que eu estou vivendo agora, exige muito fisicamente, mentalmente, são coisas que desgastam. Eu quero aproveitar esse momento ao máximo, tudo passa, querendo ou não é uma onda, mas que é natural ela diminuir", disse.

Paulo André ainda revelou a sua motivação para aceitar o convite para a vigésima segunda edição do reality da TV Globo. "Eu gosto desses tipos de desafios, por mais que tenha sido um dos maiores da minha vida, quando chegou o convite foi o motivo de eu despertar, é um convite diferente do mundo que eu vivo", contou.