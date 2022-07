Ludmilla e Brunna Gonçalves trocam beijinhos em show

Rio - Ludmilla se apresentou no Wet N’ Wild, em Salvador, na noite deste sábado. Casada com a funkeira, Brunna Gonçalves fez uma participação especial no show durante a performance da música 'Maldivas', escrita em sua homenagem. No palco, as duas trocaram beijinhos. Elas também levaram o público à loucura ao dançarem o hit 'Desenrola, Bate, Joga de Ladinho', de Os Hawaianos. Para a ocasião, Lud e Brunna escolheram looks bem reveladores e esbanjaram boa forma.

Relatar erro