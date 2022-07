Luana Piovani - Reprodução do Instagram

Rio - Luana Piovani não pretende se casar novamente. A atriz, que atualmente namora o modelo Lucas Bitencourt, disse que é 'descrente dessa instituição falida', em entrevista à 'Veja'. Ela ainda opinou sobre monogamia e disse que o sexo na relação é importante.

"Não penso em me casar novamente. Já realizei essa fantasia. Sou descrente dessa instituição falida. As chatices da rotina minam qualquer relação. Se a gente tem a pessoa segura ali, o tempo todo, a libido acaba. A Ferrari na garagem vira Fusca", garantiu Luana, que foi casada com o surfista Pedro Scooby. Os dois são papais de Dom, Bem e Liz.

À publicação, a apresentadora contou que sua sexualidade é quase masculina. "É bem importante para mim. Sou uma mulher com sexualidade quase masculina do ponto de vista da sedução. Para me envolver é preciso ter tesão, mas também admiração. Senão vira delivery, o dia que você quer, liga e pega. Já disse que manter a monogamia é um sacrifício, mas casamento aberto não funciona para mim. A receita perfeita é ser namorada".

Luana também disse que nunca se relacionou com uma mulher. "Não. Gosto da coisa máscula, a virilidade masculina para mim é vital. Não rola hoje, não sei no futuro", destacou.