Herica Oliveira e Jonas EsticadoReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 09:35

Rio - A treta envolvendo o cantor Jonas Esticado e sua ex-mulher, Herica Oliveira, ganhou um novo capítulo neste sábado. Após expor vídeos de uma suposta traição do músico, a influenciadora digital falou sobre os rumores de que seria processada. Através do Instagram Stories, a loira disse para os internautas que estão tentando calar sua voz e pediu o apoio deles.

"Me diz que tipo de Brasil e justiça são esses em que a mulher sofre, tem que se expor ao ridículo para conseguir seus direitos e tem rumores que vou ser processada e vou ter que fazer video me justificando. Meu amor, não vou me redimir de nada, porque tudo que eu falei foi verdade e eu provei. Estão tentando dar uma segurada na minha voz, é lamentável isso. Se realmente acontecer isso, vou dar uns sinais para vocês de que calaram a minha boca", afirmou Herica.

Logo depois, ela pediu que os fãs a apoiassem. "Estejam aqui comigo para lembrar tudo que aconteceu até que eu esteja com meus direitos em mãos. Assisti a live, mas infelizmente me deu náuseas, porque contra fatos não há argumentos, mas ainda bem que existe o carma e a justiça divina. O que se faz aqui se paga, aqui. Minha consciência está limpa".

Entenda o caso:

Herica Oliveira é ex-mulher de Jonas Esticado. Os dois são papais de Mikael, de seis anos. Na última quinta-feira, a influenciadora digital expôs algumas conversas com o sertanejo em suas redes sociais. Ela afirma que viveu um relacionamento tóxico, acusou o cantor de ter traído ela com Bruna Hazin, sua atual mulher, quando ainda estavam juntos, e pediu a divisão de bens, para garantir o bem estar do menino. A loira publicou um grande desabafo no Instagram e deu detalhes de toda a relação do ex-casal.









A influenciadora também negou que tivesse pedido um apartamento de R$ 1,2 milhão a Jonas. "Jonas me vem com uma proposta de R$ 3 mil reais e de ficar com esse carro velho. Diz que não tem condições de manter no apartamento com Mikael, que não tinha condições de pagar a escola, porque [a mensalidade de] R$ 2 mil era uma faculdade", comentou ela.







No Instagram, Jonas Esticado se defendeu, apesar de deixar claro que o processo corre em segredo de Justiça. "Sempre fiz tudo certo na minha vida, mas chegou a hora de me expor. Esse video vai contra a vontade de muita gente que gosta de mim, mas eu não aguentava mais. Por muito tempo, eu segurei muita coisa. Ter que ser chamado de irresponsável, 'porque não cumpre com as obrigações', cumprindo", começou ele, que explicou: "O relacionamento com ela durou 7 anos e alguns meses, começamos muito novos, dois imaturos, cometi alguns erros, sim, ela também cometeu os erros dela. Não sou o único errado nessa história", completou.