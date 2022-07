Tiago Leifert - Reprodução/Instagram

Rio - Tiago Leifert compartilhou um vídeo neste sábado (09) para comentar o Dia do Médico Oncologista. A filha do jornalista, Lua, de 1 ano e 7 meses, foi diagnostica com retinoblastoma e tem enfrentado o tratamento oncológico contra esse câncer ocular. Na postagem, o marido de Daiana Garbin divulgou um trecho da entrevista para Rica Perrone para enaltecer o trabalho dos profissionais da área da saúde.

"Hoje é o Dia do Médico Oncologista. Eu, Dai e Lua somos muito gratos a esses profissionais, especialmente à Doutora Carla Macedo e ao Doutor Luiz Fernando Teixeira, nem sabemos como agradecer por tudo. Aprendemos muito com eles e com as equipes que tivemos contato nesses últimos 9 meses. Na entrevista ao Rica, contei um pouco sobre a nossa experiência. Feliz dia aos nossos Anjos", escreveu.

"Era uma pessoa muito mais ansiosa, e o câncer é uma masterclass em calma. Porque às vezes você não enxerga nada além de um mês, às vezes três semanas, e os médicos falam isso claro para você. Aprendi que não dava para fazer plano. E essa ansiedade que seria fatal para muita gente, você aprende a lidar com ela. E outra coisa é que "por que eu?", mas por que não eu? [...] Acredito em Deus muito mais agora, tenho fé monstra na cura da minha filha, mas quando ele criou isso aqui, não criou ninguém especial e imune, e eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo tem uma pedra para carregar - essa é a minha", disse.