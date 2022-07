Viih Tube vira assunto internacional após segurar gases - Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2022 15:36 | Atualizado 09/07/2022 15:43

Rio - Viih Tube virou notícia no Instagram do jornal New York Post neste sábado (09). O tabloide estadunidense divulgou o episódio em que a influenciadora foi socorrida em uma cadeira de rodas após sentir dores na barriga. Na ocasião, a ex-BBB estava em um aeroporto e descobriu que seu mal estar foi causado por gases.

Ao comentar o susto, Viih Tube relembrou o episódio em que Pocah foi hospitalizada com dores provocadas por gases. "Tal mãe, tal filha. E eu que no aeroporto comecei a sentir uma dor horrível e fui até atendida de cadeira de rodas e eram gases [risos]. Te entendo, mãezinha Pocah", disse.

"O amor cheira mal. Uma influenciadora brasileira teve que ser conduzida por um aeroporto português depois de sentir 'dor horrível' por segurar seus peidos", noticiou o jornal.