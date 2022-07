André Gonçalves deve a pensão da filha Valentina - Reprodução

Publicado 09/07/2022 17:02 | Atualizado 09/07/2022 17:10

Rio - O ator André Gonçalves foi preso na última quinta-feira (7) e encaminhado para a cadeia José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por falta de pagamento da pensão alimentícia para a filha Valentina, de 18 anos, fruto da relação com Cynthia Benini. A mulher do ator, Danielle Winits, teria oferecido ajuda, mas a oferta foi recusada.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal 'EmOff', o ator passou a madrugada na cadeia, mas foi liberado no dia seguinte após uma audiência de custódia. André Gonçalves chorou muito durante a audiência e vai cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Em novembro do ano passado, a Justiça de Santa Catarina decretou a prisão domiciliar do ator, mas por não ter sido localizado, André não fez o uso do aparelho de monitoramento.

Além de Valentina, outra filha de André Gonçalves moveu uma ação judicial pela falta de pagamento da pensão. Manuela, fruto do relacionamento com Tereza Seiblitz, cobra valores referentes há mais de 10 anos de atraso na pensão alimentícia. A quantia passaria o total de R$ 100 mil.