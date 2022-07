Carlinhos Brown - Reprodução/Instagram

Rio - Viralizou nas redes sociais neste sábado (09) um vídeo no qual Carlinhos Brown interrompe gritos de "Fora, Bolsonaro" durante seu show. O episódio que aconteceu no ano passado ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O cantor foi comparado com Elba Ramalho, que também parou sua apresentação na Festa de São João, em Salvador, após gritos de apoio a Lula. "Não, não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício", afirmou Elba.

No vídeo, Carlinhos Brown pediu para o público não realizar manifestações políticas em seus shows. "Desculpe, eu sou o Brasil que deu certo e não me meta nisso daí. Não quero nem saber dessa gente. Eu não me meto nisso... Não quero me meter nesse assunto. Vamos fazer a construção desse país. A gente está aqui para mudar e vamos mudar sem política", disse.

Horas após o vídeo ganhar a internet, o cantor e percussionista baiano usou o Twitter para expressar seu apoio político ao ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. "Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero @LulaOficial", escreveu.