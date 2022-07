Wesley Safadão fez aparição após cirurgia - Reprodução/Instagram

Wesley Safadão fez aparição após cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2022 16:29

Rio - Dias após ser submetido a uma cirurgia para retirada de hérnia de disco, Wesley Safadão surgiu andando em uma postagem publicada neste sábado (09) em seu Instagram. No vídeo, o cantor apareceu usando uma faixa no punho e meias de compressão. "Por aqui cada dia melhor, obrigado por todas as orações e carinho de vocês!", escreveu na legenda.