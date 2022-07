Irreconhecível! Emilio Dantas grava série em praia do Rio

Rio - Emilio Dantas gravou cenas da série 'Fim', da Globoplay, em uma praia da Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado. Com o cabelo, barba e sobrancelha grisalhos, o ator, que foi clicado por um paparazzo, surgiu praticamente irreconhecível nas areias do local. Em uma das cenas, o marido de Fabiola Nascimento e papai de Roque e Raul, observava algumas pessoas praticando esporte.

A série é baseada no primeiro romance de Fernanda Torres e tem direção de Andrucha Waddington, marido da atriz. Fábio Assunção, Marjorie Estiano, David Júnior, Helísa Jorge, Bruno Mazzeo, Laila Garim, Thelmo Fernandes e Débora Falabella também fazem parte do elenco da produção, sem data de estreia prevista.

