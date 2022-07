Jessilane desabafa após ser vítima de ataques - Reprodução do Instagram

Jessilane desabafa após ser vítima de ataquesReprodução do Instagram

Publicado 09/07/2022 11:54

Rio - Jessilane Alves desabafou, através do Twitter, na noite desta sexta-feira (08), sobre os ataques que tem recebido nas redes sociais desde que deixou o confinamento do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A professora revelou que procurou ajuda psicológica após receber comentários elitistas e racistas de alguns internautas.

fotogaleria

"Queria desabafar com vocês. Antes do 'BBB' eu era anônima. Ao sair da casa, recebi muito carinho e amor, mas até hoje recebo muito 'hate' (ódio) gratuito em algumas redes. Estou cansada, tento não me importar com essas pessoas, mas está difícil", confessou Jessi.

Galeras, queria desabafar com vocês. Antes do BBB eu era anônima, ao sair da casa recebi muito carinho e amor mas até hoje recebo muito hate gratuito em algumas redes. Tô cansada, venho fazendo terapia, meditação, tento não me importar com essas pessoas, mas tá difícil. — Jessi Alves (@a_jessilane) July 8, 2022

Em seguida, ela lamentou: "O BBB ja acabou há três meses. Venho trabalhando e tô muito feliz com todas as mudanças que ocorreram, mas é muito difícil ver pessoas me atacando com comentários elitistas e racistas. Não tem um vídeo que eu poste que não venha pessoas falando absurdos, aqui são alguns", publicou ela, mostrando algumas das mensagens.