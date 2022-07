Maisa Silva abre álbum de viagem para a Grécia - Reprodução do Instagram

Maisa Silva abre álbum de viagem para a GréciaReprodução do Instagram

Publicado 09/07/2022 12:49 | Atualizado 09/07/2022 13:11

Rio - Maisa Silva voltou a compartilhar com os fãs, através das redes sociais, alguns momentos de sua viagem à Grécia. A apresentadora de 20 anos publicou alguns cliques de maiô, na beira da piscina do hotel onde estava hospedada, no Instagram, neste sábado. Nas fotos, ela esbanjou beleza e boa forma. "Há uma vida inteira na minha frente", escreveu a atriz na legenda, em inglês.

fotogaleria

A apresentadora recebeu vários elogios dos internautas. "Perfeita sem se esforçar", afirmou um usuário da rede social. "Maravilhosa. Uma deusa", reagiu outro. "Que isso, novinha", brincou um terceiro.