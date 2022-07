Anitta dança de biquíni e internautas reagem: Que mulher - Reprodução do Instagram

Anitta dança de biquíni e internautas reagem: Que mulherReprodução do Instagram

Publicado 09/07/2022 11:22

Rio - Anitta arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar no Instagram, neste sábado, um vídeo que aparece dançando durante um passeio de iate na Itália. De biquíni fio-dental, a Poderosa sensualizou ao som de 'No Más', sua música gravada em parceria com o namorado e produtor Murda Beatz, e os cantores J. Balvin e Pharrell. A beleza e boa forma da cantora também chamaram a atenção.

Através dos comentários, os internautas fizerem vários elogios a Anitta. "Meu Deus, que mulher! Anitta, que corpão", comentou um. "A mulher mais sensual do mundo", opinou outro. "Gostosa demais", destacou um terceiro.

