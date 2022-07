Jade Picon esbanja boa forma em clique de biquíni - Reprodução do Instagram

Jade Picon esbanja boa forma em clique de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 10:03 | Atualizado 10/07/2022 12:45

Rio - Jade Picon aproveitou o tempinho livre, neste sábado, para renovar o bronzeado. Com um biquíni cavado, a ex-BBB posou para uma foto em frente ao espelho e exibiu as curvas. O clique foi publicado no Instagram Stories. "Coloquei um biquininho porque vi que está sol, bora tomar solzinho que daqui a pouco eu tenho uma campanha para fazer", avisou a digital influencer.

fotogaleria

Jade Picon está no elenco da novela"Travessia", de Glória Perez, que vai substituir "Pantanal" na TV Globo. O convite para a trama surgiu após a participação de Jade no "BBB 22". No folhetim, ela vai interpretar uma personagem chamada Chiara. A escalação da influenciadora digital para a novela foi cheia de polêmicas. Quando o nome dela começou a ser especulado, alguns atores e atrizes usaram as redes sociais para lamentar o fato de Jade não ser atriz e ter conseguido o papel.

Após a confirmação de que Jade na novela global, o Sindicato dos Artistas confirmou concedeu uma autorização especial para que a ex-BBB possa trabalhar apenas nesta novela.