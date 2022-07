Taty Girl impede agressão contra mulher em show - Reprodução de vídeo

Publicado 10/07/2022 10:50

Rio - Taty Girl interrompeu um show no São João de Campina Grande, na Paraíba, nesta sexta-feira, após perceber que uma mulher estava sendo agredida na plateia. A cantora pediu para que os seguranças retirassem o agressor do local. A atitude da artista foi aplaudida pelo público presente.

A cantora embalava o público com seus sucessos quando viu um homem batendo na mulher. Ela pediu para a banda parar e avisou aos seguranças sobre o caso. "Do lado direito, um homem batendo numa mulher. Não aceito, meu amor. Deixa eu só ver se é verdade. Olha como o pessoal da segurança é rápido, chegaram. Leva ele que a Maria da Penha ainda está em ativa. Leva ele! Covarde!", disse a artista do palco. Ela ainda aconselhou a vítima: "Bota um chifre nele".

Logo depois, Taty dedicou uma música para a mulher agredida. "Essa música vai pra essa mulher que estava apanhando desse caboclo aí", afirmou ela, que cantou 'Dizem que sou louca'.

Veja o vídeo: