Anitta usa look revelador em desfile de grife na ItáliaReprodução do Instagram

Publicado 11/07/2022 07:55

Rio - Anitta marcou presença em mais um desfile de grife na Itália neste domingo. Para a ocasião, a cantora elegeu um look bem revelador: um vestido transparente, que deixava seus seios à mostra. A produção também ressaltava as curvas da cantora. De calcinha fio-dental, a Poderosa exibiu o bumbum na nuca.

Esse foi apenas um dos looks usados por Anitta. O outro era um vestido curto prateado. No evento, ela ainda posou ao lado de Lupita Nyong'o. Ela compartilhou o clique com a atriz, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2014 com o filme 'Doze Anos de Escravidão', no Instagram Stories. "Tão bonita", escreveu a cantora.

A funkeira também participou de uma festa realizada após o desfile. No momento que o DJ tocou suas músicas, 'Girl from Rio' e 'Envolver', ela se jogou na dança.