Daniel Lendhardt vão à Parada LGBTQIA+ na EspanhaReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 21:38

São Paulo - No último domingo (10), Daniel Lenhardt e Kéfera Buchmann foram juntos na parada LGBTQIA+ de Madrid e postaram tudo sobre o momento nas redes sociais.

fotogaleria

"Nunca pensei que fosse postar uma foto com essas duas bandeiras no meu Instagram. Aqui estou, feliz e vivendo", escreveu ele no post.

Em outra publicação, Daniel expressa sua emoção de estar no evento: "Contra o ódio irracional, educação para a diversidade! Momentos lindos de ontem. A parada do orgulho LGBTQIA+ de Madrid é uma das mais lindas do mundo".

Ele completa: "O meu sentimento em ver pessoas se unindo, se divertindo de forma respeitosa, sorrindo… Adultos, jovens, velhinhos, crianças dançando e mostrando que podemos sermos felizes respeitando o próximo. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Amor é amor", declarou.

Confira:

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.