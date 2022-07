Esposa de Gregório Duvivier com as filhas do casal - Reprodução/Instagram

Esposa de Gregório Duvivier com as filhas do casal Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 19:11

Rio - Gregório Duvivier compartilhou nesta segunda-feira (11) o primeiro clique da filha recém-nascida. O comediante é casado com a apresentadora Giovanna Nader, com quem já tem Marieta, de 4 anos, e agora, a caçula Celeste. No registro, a bebê aparece no colo da mãe e com a irmã ao lado.