Fernanda Montenegro homenageou Fábio Porchat Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 16:54 | Atualizado 11/07/2022 16:56

Rio - Fábio Porchat recebeu a visita ilustre de Fernanda Montenegro na plateia de seu novo espetáculo, em cartaz no Rio de Janeiro, no último final de semana. O comediante foi homenageado pela veterana da televisão brasileira e registrou o momento em suas redes sociais.

"É uma alegria estar aqui com você e seu humor sadio. É corajoso, tem um lado esperançoso. Obrigada! Estamos voltando ao teatro, e nesse momento tão entregue, feliz. Seu humor é a comicidade da vida... Mas vou parar de fazer discurso", disse a atriz. "Eu estou me tremendo todo. Rindo de nervoso", respondeu Porchat.

Durante a peça, o apresentador do "Que história é essa, Porchat?" contou que ficou sabendo da vontade de Fernanda Montenegro em assistir seu espetáculo e que ao conseguir o telefone da atriz, descobriu uma mensagem de voz enviada por ela quatro dias antes. "Eu demorei quatro dias para responder a Fernanda Montenegro. Que pessoa faz isso no Brasil? Se o teatro aqui ficar sabendo disso, eles vão me expulsar. Eu liguei para ela e já disse: 'Fernanda, me mata'. Ainda disse que queria chamá-la ao meu programa. Depois pensei: 'Imagine a quantidade de 'caralho' que eu falo no palco e a Fernanda Montenegro assistindo?'".

De acordo com o jornal Extra, o momento arrancou risos da plateia. "Obrigado pelas palavras generosas", agradeceu Porchat. "Nós que te agradecemos", disse Fernanda Montenegro.