Gabriela Puigliesi exibiu o ultrassom do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Gabriela Puigliesi exibiu o ultrassom do primeiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 15:01

Rio - Gabriela Pugliesi mostrou para os seguidores nesta segunda-feira (11) o ultrassom do primeiro filho, fruto da relação com Tulio Dek. A influenciadora, que está com 22 semanas de gestação, exibiu o rostinho do bebê.

fotogaleria

"O médico falou que meu bebê é muito grande e bochechudo! Ele não parava quieto. Estou feliz e aliviada. Depois de dois dias paradas, tive virose, vou dar uma caminhada", disse.

Recentemente, Gabriela Pugliesi desabafou sobre as mudanças na alimentação após a descoberta da gestação. "Tem um monte de gente falando de 'força de vontade'. E eu estou grávida, então estou com um ranço da expressão 'força de vontade'. Eu não quero ter força de vontade, detesto quem tem força de vontade, não vou ter. Até às cinco da tarde quero ser a Gabriela fitness, eu tenho vontade de comer bem. Dali em diante, sou outra. É a Gabriela que meu filho está pedindo. Se ele quer Oreo? Vou jantar Oreo. Se ele quer pizza? Vou jantar pizza", afirmou.