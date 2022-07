Xuxa e Angélica - Reprodução

Publicado 11/07/2022 09:58

Rio - Xuxa Meneghel participou da Bienal do Livro, em São Paulo, neste domingo. A apresentadora, que lançou o livro, 'Mimi, a Vaquinha que Não Queria Virar Comida', da Globo Livros, voltado ao público infantil, também falou sobre seu retorno à televisão durante um bate-papo com os fãs. A loira disse que não pretende ter um contrato com a TV aberta e adiantou uma novidade: fará um projeto com a amiga Angélica para a Disney+.

"Vou gravar com a Angélica. Dia 16, irei para o Acre, onde ficarei por 10 dias, e depois continuarei as gravações em São Paulo. Seríamos eu, Angélica e Eliana, mas infelizmente a Eliana não pode. Seremos eu e Angélica em 'Taran', que significa terra", contou. "Vamos gravar a série juntas", emendou. A série vai tratar de assuntos relacionados a natureza, veganismo e sustentabilidade.

Longe da TV aberta desde 2020, Xuxa disse que um contrato desse a impediria de realizar outros projetos: "Minha intenção é fazer cada vez mais", afirmou a loira.