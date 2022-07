Joelma - Reprodução

Joelma Reprodução

Publicado 11/07/2022 12:16

Rio - Após Joelma ser criticada por negar um pedido de foto com fã, a equipe da cantora se pronunciou através do Instagram, neste domingo (10). Os representantes da loira explicaram que ela se recupera das sequelas da covid-19 e que os atendimentos no camarim estão suspensos por recomendação médica.

"A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da Covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show realizado na noite deste sábado (9) em Osasco/SP ela não teve autorização médica para atendimento no camarim. A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento. Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira", informa o comunicado.

Tudo aconteceu quando um fã pediu uma foto com Joelma, no último sábado. "Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo?", disse ele. A cantora respondeu: "Ou eu atendo você, ou faço show, e aí?", perguntou. O vídeo da situação foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do portal 'Em Off'.