Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 09:47 | Atualizado 11/07/2022 09:49

Rio - Luísa Sonza irá comemorar seu aniversário de 24 anos com uma festa no dia 18 de julho e já mandou um recado para quem pretende ir sem ser convidado. Neste domingo (10), a cantora fez uma publicação no Twitter dizendo que não irá tolerar penetras e que serão retirados do evento.

"Gente, sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa superprivada, se eu não convidei, não vá, please. Todo penetra vai ser tirado da festa. E convidado não convida, vocês já estão careca de saber", declarou.



Um seguidor chegou a brincar que Luísa estava sendo "maldosa" e ela reiterou suas justificativas. "Não vejo maldade nisso. Eu fico é triste que tem amigo meu me dizendo que foi no médico e o médico disse que ia.Tipo? É meu aniver, pô, é um momento importante e tem gente que quer ir sem nem me conhecer e ainda fica falando pra todo mundo que vai", desabafou a cantora.

