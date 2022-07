Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 15:54

Rio - Viih Tube desabafou nesta segunda-feira (11) após uma foto publicada ao lado de Eliezer virar alvo de críticas. Os internautas detonaram o romance do casal de ex-BBBs e chegaram a duvidar da relação. "Viih Tube e Eliezer conhecidos como os mais sujos do 'BBB' sendo um casal, almas gêmeas", escreveu um. "Não faz sentido nenhum Viih Tube e Eliezer namorarem", afirmou outro.

fotogaleria Com a repercussão, a influenciadora fez uma série de publicações no Twitter. "Oi, deixa eu explicar um negócio pra vocês, vocês acham mesmo que precisamos de marketing pra casal? Sendo que eu solteira causa muito mais, se fosse ir pela lógica de engajamento que vocês tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele de vocês e fingir que estou a desapegada", esclareceu.

Viih Tube ainda falou sobre o momento feliz em sua vida amorosa. "Eu estou feliz! E sendo aberta e transparente com vocês! Se eu não mostro nada reclamam, se mostro xingam e falam 'não shippo', estou nem aí quem shippa ou não, quem tem que gostar sou eu e ele, cuida da vida de vocês", disparou. "Ele me trata tão bem, cuida de mim, a sintonia que a gente tem, a química, não tem preço, e quem tem que sentir somos nós e não vocês, então não enche a p*rr* do saco, estou de tpm, bom dia", finalizou.

viih tube e eliezer conhecidos como os mais sujos dos bbbs sendo um casal, almas gêmeas é um ngc — Lança Perfume Rodometálico de Andrade (@awfultngscsp) July 10, 2022

não faz sentido NENHUM viih tube e Eliezer namorarem — Luiza with a Z (@naosouluisa) July 11, 2022