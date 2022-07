Anitta faz desabafo nas redes sociais após descrever sua 'vida dos sonhos' - Reprodução

Publicado 11/07/2022 16:33 | Atualizado 11/07/2022 16:33

Rio - Após revelar ter sido diagnosticada com endometriose , Anitta usou as redes sociais para descrever qual seria a sua "vida dos sonhos". Em postagem no Twitter, a cantora disse que gostaria de ter uma agenda menos agitada, citando compromissos como "massagem, aprender uma nova receita e tomar um banho de sol". No entanto, a publicação desagradou alguns internautas, que citaram o fato da artista estar na Itália para prestigiar eventos de moda.

"Força, guerreira! Deve ser extremamente cansativo e desgastante dar pinta no desfile e na festa da Dolce & Gabbana. Olha, não consigo imaginar o tamanho de seu sofrimento, se pudesse eu trocaria de lugar com a senhora, só para não te ver sofrer assim", ironizou um seguidor em resposta ao tweet de Anitta. "Se a Anitta que é milionária tá assim, o que resta pra nós em plena segunda-feira?", questionou outro fã.

FORÇA GUERREIRA! Deve ser extremamente cansativo e desgastante dar pinta no desfile e na festa da Dolce & Gabbana. Olha, não consigo imaginar o tamanho de seu sofrimento, se pudesse eu trocaria de lugar com a senhora, só pra não te ver sofrer assim, Ani https://t.co/be4XyoGvmC — Matheus (@mxth29) July 11, 2022

Horas depois, a Patroa voltou para rebater as críticas que recebeu e destacou sua rotina intensa enquanto segue expandindo sua carreira internacional. "Vocês acham que conseguir todas essas coisas que desde o século passado não se vê uma cantora brasileira conquistar é fácil? Custa mais trabalho que todos vocês possam um dia imaginar", desabafou ela.

"Não acreditem na vida bonita do Instagram. Meu trabalho é passar alegria pra vocês no dia a dia e é isso que fazemos nas redes sociais. A realidade do perrengue por trás de cada coisinha que acontece, eu mostro nos meus filmes e documentários e normalmente não cabe nem metade. E tem coisa que nem dá pra mostrar de tão complicado que é", continou Anitta, que relembrou os motivos que tem para seguir com a carreira artística.

"Cada profissão tem a sua dificuldade. Minha escolha não foi ser cantora pra ganhar dinheiro, ficar rica e aproveitar o bem bom. Minha escolha foi mudar vidas, dar voz e visibilidade a coisas importantes, representar um país quase que esquecido por tanta sujeira na política. Usar o entretenimento pra trazer um holofote pra mim que me permite jogar esse holofote de vez em vez para cada situação que se faz necessária em cada momento. Escolher a luta não é fácil, é difícil", declarou ela.

Em seguida, a artista finalizou a sequência de tweets com uma reflexão: "Na Europa, em Honório, em Miami ou em Japeri. O lugar pode mudar, mas os desafios seguem crescendo. Todas as vezes que precisarem de mim e me pedirem: 'Anitta faz alguma coisa' e eu sou capaz de realmente fazer, é porque se luta demais pra conseguir atingir esse ponto. Lembrem sempre disso", encerrou.

Na sexta-feira passada, Anitta levantou uma discussão sobre a endometriose ao revelar ter sido diagnosticada com a doença após passar oito anos enfrentando dores agudas no útero. "Minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino, para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar", disse a cantora em postagem nas redes sociais.

Não acreditem na vida bonita do instagram. Meu trabalho é passar alegria pra vocês no dia a dia e é isso que fazemos nas redes sociais. A realidade do perrengue por trás de cada coisinha que acontece, eu mostro nos meus filmes e documentários e normalmente não cabe nem metade — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

um país quase que esquecido por tanta sujeira na política. Usar o entretenimento pra trazer um holofote pra mim que me permite jogar esse holofote de vez em vez para cada situação que se faz necessária em cada momento. Escolher a luta não é fácil, é difícil. Na europa, em Honório — Anitta (@Anitta) July 11, 2022