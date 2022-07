Juju Salimeni rebate críticas na web após ser chamada de 'vulgar' - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni rebate críticas na web após ser chamada de 'vulgar'Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 17:23

Rio - Juju Salimeni não deixou passar algumas críticas que recebeu ao abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Nesta segunda-feira, a influenciadora rebateu um uma mensagem que detonava as roupas que a musa fitness costuma vestir. "Porque você gosta muito de roupa vulgar? Você [é] riquíssima, linda, deveria ser mais estilosa", disparou um seguidor.

fotogaleria

"Estilo é uma coisa muito relativa. O que é estiloso para você pode não ser para mim. Eu me acho estilosa, se você não acha, problema seu. Vulgaridade você deve dizer em relação a mostrar o corpo. Mas, meu amor, eu treino há mais de 20 anos justamente para esfregar na cara de pessoas que se incomodam, feito você", declarou Juju.

A ex-Panicat ainda fez um desabafo sobre as mensagens maldosas que recebe nas redes sociais: "A gente dá uma patada dessa e é o quê? Grossa, arrogante, chata, se acha. Mas a pessoa pode vir aqui falar o que quiser. Ela pode criticar a roupa, dizer que é a pessoa não é estilosa, que é vulgar, mas a gente não pode dizer nada", comentou.

Sem esconder sua irritação, a influenciadora ainda respondeu outro internauta que afirmou que Juju deveria aumentar o salário da funcionária que limpa sua casa. "As pessoas hoje estão pedindo. Meu amor, a minha funcionária aqui em casa ganha exatamente de acordo com tudo isso que ela faz. Inclusive, ela deve ganhar mais do que você", disse a famosa.

Em outro momento, Juju foi questionada pelo fato de ter o costume de usar filtros em seus Stories, ao que ela replicou: "Eu não sou obrigada a aparecer horrorosa para o Brasil inteiro me ver. Sem maquiagem, toda cagada, toda errada. Quem tem que me ver acordando e dormindo com a cara do cão é o meu marido, ele tem que me amar de qualquer jeito", brincou ela, que namora o fisiculturista Diogo Basaglia.