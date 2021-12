Tereza Seiblitz detona André Gonçalves - reprodução do instagram

Publicado 14/12/2021 16:55 | Atualizado 14/12/2021 16:57

Rio - Após Manuela Seiblitz, de 22 anos, filha de André Gonçalves, mandar uma indireta para o pai através das redes sociais , a mãe da jovem, Tereza Seiblitz também soltou o verbo sobre o ator no Instagram. Ao responder a crítica de um internauta, a atriz contou que o marido de Danielle Winits não paga pensão para a herdeira há dez anos.

"Cobrando pensão alimentícia para uma filha de 23 anos. Isso é uma vergonha. E ainda se diz feminista. Manda a Manuela trabalhar pra se tornar uma mulher independente, ao invés de viver de pensão eternamente", criticou um usuário do instagram.

Tereza Seiblitz rebateu: "Você não sabe o que está falando. Grosseiro e cruel como tantos pais que não assumem os custos dos filhos. Para seu governo, o pai da minha filha, que fez 22 anos, não paga pensão há 10 anos. Ela desistiu da cobrança. Foi verbalmente agredida por ele. Além disso o advogado dele foi tão grosseiro que o mediador encerrou a sessão. Um conselho: se não pode ajudar, não atrapalhe".

Condenado à prisão por dever pensão para outra filha

André Gonçalves foi condenado a prisão domiciliar por estar devendo R$ 352.579,01 em pensão alimentícia para Valentina. Para justificar dívida, advogado do ator, Sylvio Guerra, disse que seu cliente está desempregado desde 2016. Já os advogados de Cynthia Benini reforçaram que "desemprego formal, por si, não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos".

André Gonçalves foi casado com a jornalista Cynthia Benini entre 2002 e 2006. Os dois se conheceram no reality show Casa dos Artistas. Juntos, tiveram Valentina Benini em março de 2003. O ator já era pai de Manuela Gonçalves e Pedro Arthur, frutos de relacionamentos anteriores com as atrizes Tereza Seiblitz e Myrian Rios, respectivamente.