Caio CastroReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 16:03

Rio - Caio Castro elevou a temperatura das redes sociais, na madrugada desta terça-feira (14), após publicar uma foto em que ostenta o corpo musculoso. O ator de 32 anos exibiu o abdômen trincado ao posar sem camisa para o clique compartilhado em seu Instagram depois de um treino de boxe.

fotogaleria

“1:38 da madrugada”, escreveu Caio na legenda da postagem, se referindo ao horário escolhido para a aula, surgindo ao lado do personal trainer Caio Franco e do ator Mauro Cominato. Algumas horas depois, o artista voltou a impressionar os fãs com um vídeo em que mostra todo o seu gingado ao som de ‘Explosão’, do grupo Tchakabum.

Nos comentários dos dois posts, o ator recebeu uma chuva de elogios pelo físico sarado. "Você é um deus grego", declarou uma seguidora. "Lindo até suado", disparou outra internauta. “É um moreno de parar o trânsito todo”, brincou uma terceira. "Meu deus, que homem", completou mais um perfil.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)