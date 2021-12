Carlinhos Maia exibe nude em rede social - reprodução do instagram

Carlinhos Maia exibe nude em rede socialreprodução do instagram

Publicado 14/12/2021 15:25

Rio - Carlinhos Maia cometeu um descuido e apareceu nu em um vídeo publicado por ele no Instagram Stories, nesta terça-feira. Tudo aconteceu enquanto ele tomava banho. Nas imagens, o humorista reclamava dos produtos veganos que Lucas Guimarães, seu marido, usa no cabelo. "Não espuma do jeito que eu gosto que espume. Fica uma pasta sebosa na minha cabeça", disse. Em seguida, o artista abaixou demais a câmera e mostrou sua parte íntima. Não demorou muito para o momento viralizar e se tornar um dos mais comentados do Twitter.

fotogaleria

Ao ver a repercussão, Carlinhos apagou o vídeo de sua rede social e brincou com a situação ao comentar o caso com o marido. “Apareceu a minha p***! Ainda me fez mostrar a r*** em rede nacional! E é r*** encolhida, murcha”, protestou o influencer.

Os internautas também reagiram ao nude do humorista. "Acabei de ver a pi** do Carlinhos Maia, algo que não estava nenhum pouco preparado", disse um. "Colocaram o pi** do Carlinhos Maia na minha tela. Meu Deus, vou dar um troço", comentou outro.

Acabei de ver a pika do Carlinhos Maia, algo que não estava nenhum pouco preparado pic.twitter.com/90xmn0FH7E — Marcelo (@Niallomelhor) December 14, 2021