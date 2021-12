Johnny Massaro e João Pedro Accioly - Instagram/Reprodução

Publicado 14/12/2021 11:32 | Atualizado 14/12/2021 12:03

Rio - Johnny Massaro, de 29 anos, posou, nesta segunda-feira, no tapete vermelho do Festival de Cinema do Rio, acompanhado pelo namorado, o advogado João Pedro Accioly. Na foto, compartilhada pelo casal nas redes sociais, o ator e o amado dão um beijão.

Além de ator, Johnny também é diretor e lançou o curta-metragem "Depois Quando" durante o festival de cinema carioca, um dos mais importantes do país. Atualmente, ele está no ar em "Verdades Secretas 2", disponível no Globoplay, novela em que protagoniza cenas quentes com Bruno Montaleone. Jhonny estreou na TV na novela infantil “Floribella” e fez sucesso em “Malhação” (2007-2010).