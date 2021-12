Ex-BBB Francine vende fotos ousadas em plataforma de conteúdo adulto - Reprodução Internet

Ex-BBB Francine vende fotos ousadas em plataforma de conteúdo adulto

Publicado 14/12/2021 09:19 | Atualizado 14/12/2021 11:14

Rio - A ex-BBB Francine Piaia, de 38 anos, que participou do "Big Brother Brasil 9", entrou para a plataforma de conteúdo adulto Only Fans. A decisão de vender fotos ousadas na internet veio após o fim de seu casamento. "Decidi entrar depois de pensar muito. Como eu já tinha posado nua, não vi muito problema. Fiquei relutante com a ideia no início, nunca me considerei um símbolo sexual, mas agora estou adorando fazer", disse Francine para a revista "Clube Vip".

Francine também revelou que está se sentindo mais bonita depois que passou a compartilhar as fotos na internet. "É muito bom se sentir desejada. Estou me achando bonita e atraente como nunca me senti antes. Me libertei!", garantiu.

Durante sua edição do "BBB", Francine engatou um romance com Max Porto, que foi o campeão do programa. O namoro, no entanto, não durou fora do reality show. Após sua saída, Francine trabalhou como apresentadora e repórter de TV, mas a carreira não vingou. Agora, ela atua como influenciadora digital.