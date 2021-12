Viih Tube - Reprodução

Viih TubeReprodução

Publicado 14/12/2021 07:47

Rio - A influenciadora digital Viih Tube lançou recentemente sua biografia, "Cancelada", em que tenta refletir sobre a cultura do cancelamento e relembra momentos do passado, quando foi duramente criticada nas redes sociais, seja por sua participação no "BBB 21" ou por sua carreira no YouTube.

Viih Tube relembrou também ter sido vítima de um estupro aos 16 anos. No livro, a influenciadora também lamentou não ter falado mais cedo sobre o assunto. Viih contou que, durante uma viagem, trocou beijos e carícias com um rapaz. Quando a investida dele ficou mais insistente, a influenciadora disse "não" e sua negativa não foi respeitada.

"Disse "não" diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo", disse. Ela afirmou não ter tornado o assunto público por conta do sentimento de culpa e vergonha. "A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece", afirmou.

Viih Tube disse que nunca denunciou seu agressor por achar que não receberia apoio ou que não conseguiria provar a história. A jovem, no entanto, revelou que sempre alerta as amigas para se afastarem do homem, que trabalha no mesmo meio que ela.

"Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios".