Marcos Oliveira - Reprodução

Publicado 13/12/2021 22:09 | Atualizado 13/12/2021 22:18

Rio - Marcos Oliveira, de 69 anos, usou o Instagram, nesta domingo, para falar sobre seu estado de saúde. O ator, que fez sucesso como o Beiçola de 'A Grande Família', da TV Globo, contou que passou por uma cirurgia. Ele foi internado no início de dezembro no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, por causa de um problema urinário.