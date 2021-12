Aline Campos - reprodução do instagram

Publicado 13/12/2021 21:13

Rio - Aline Campos, ex Riscado, encantou os internautas ao publicar uma série de imagens fofas com um cachorro no Instagram, nesta segunda-feira. De biquíni cavado, a atriz e apresentadora, que estava deitada no chão, também esbanjou boa forma.

"Um final de semana com muita manga e amor!", escreveu ela fazendo referência às frutas que também aparecem nas fotos. Não demorou muito para os internautas reagirem às imagens. "Perfeita", escreveu um. "Que cachorro de sorte", brincou outro. "É muito gata", disse um terceiro.