Publicado 13/12/2021 19:36 | Atualizado 13/12/2021 20:50

Rio - Após ser apontada como uma das participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Helen Ganzarolli negou sua participação no reality, em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, nesta segunda-feira.

"Respondendo sobre a minha ida ao 'BBB 22', eu não vou estar no reality show e também não recebi em nenhum momento o convite", declarou ela.



A nova edição do 'BBB 22' começa dia 17 de janeiro e será comandada por Tadeu Schmidt.



Boninho fala sobre supostos participantes do BBB 22

No mês passado, Boninho usou suas redes sociais para desmentir outros possíveis participantes do 'BBB22'. "Olha o problema que me arrumaram. Já fiz exames com Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva para fazer o ‘BBB 22’. E aí publicaram que eles vão aparecer”, começou. “Gastei uma grana para nada. Porque vazou isso e vou ter que mudar tudo”, acrescentou.