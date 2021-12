Virginia e a mãe, Margareth - reprodução do instagram

Virginia e a mãe, Margarethreprodução do instagram

Publicado 13/12/2021 19:55 | Atualizado 13/12/2021 20:01

Rio - Virginia Fonseca não economizou no presente de aniversário de 56 anos da mãe. A digital influencer espalhou R$56 mil reais em espécie no quarto de Margareth. Ela ainda escreveu a 'parabéns' com cédulas de R$ 100 e colocou mais notas em móveis do quarto e até no banheiro. A esposa de Zé Felipe e mãe de Maria Alice mostrou a surpresa em seu canal do YouTube, nesta segunda-feira.

fotogaleria

Ao entrar no cômodo, Margareth, que voltava de viagem, ficou chocada com o que viu. “Quanto tem aqui?”, perguntou. “Quantos anos você tá fazendo?”, quis saber Virginia. “Cinquenta e seis. Tem 56 aqui? Cinquenta e seis mil? Não acredito”, rebateu a mãe da influencer, que confessou: "Estou toda arrepiada. Estou rica!".



Marido de Virginia, Zé Felipe brincou com a situação e disse para a sogra: “Quando fizer 100 anos nós está fodi**".

Em seu perfil no Instagram, Virgínia Fonseca também parabenizou a mãe. "Hoje o dia é todo dela, minha mãe, minha inspiração, amor da minha vida!! Mãe, te desejo muita saúde, paz, amor e mais 50 anos de vida, no mínimo. Eu te amo muito, hoje quem tá ganhando presentes é você, mas nos presenteia todos os dias com sua alegria, com suas palhaçadas, com seu amor e cuidado! Curta seu dia mãe, que Deus continue te abençoando, iluminando seus caminhos e que você seja muito feliz nesse novo ciclo", escreveu.